واشنطن - اف ب

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء أنه قد حان الوقت لإنهاء الحرب “الوحشية” في سوريا، ودعا حلفاء الناتو إلى العمل معا لحل الكارثة” فى البلاد التى مزقتها الحرب.

وأعرب ترامب – خلال مؤتمر صحفي مع الامين العام لحلف الناتو – عن شكره حلفاء واشنطن لإدانة الهجوم المشتبه به من السارين على المدنيين في مدينة خان شيخون السورية التي يسيطر عليها المتمردون.

وأضاف ترامب “لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب الأهلية الوحشية، وهزيمة الإرهابيين والسماح عودة اللاجئين الى ديارهم “.