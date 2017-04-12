أخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب تعطل لورى شرطة فى الأتجاه القادم من مدينة نصر و مصر الجديدة وصولا الى ميدان رمسيس و أنتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات

فيما تم الإستعانة بونش عملاق للعمل على سحب السيارة و إنزالها من أعلى الكوبرى و تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوجه كافة مرتادى الطريق و سائقى المركبات للمسطحات الأرضية لحين إنزال السيارة من أعلى الكوبرى

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بتعطل لورى شرطة أعلى الطريق و ظهور كثافات مرورية و أمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بأنتقال رجال المرور وونش للعمل على سحب السيارة و إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى

ظهرت كثافات مرورية داخل نفق الأزهر بسبب حادث تصادم سيارتين مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات المتجه من ميدان الأوبرا وصولا إلى محور صلاح سالم و انتقل رجال المرور لإزالة اثار الحادث وسحب الكثافات