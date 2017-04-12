واشنطن -رويترز

تعرف باحثون على أقدم كائن معروف عاش قبل ظهور الديناصورات وأعربوا عن اندهاشهم لاختلافه الكبير في الشكل عن أقاربه الضخام.

وقدم الباحثون يوم الأربعاء وصفا لحفرية كائن زاحف طويل العنق ذي أربعة قوائم من آكلي اللحوم يطلق عليه اسم تليوكريتر رادينوس وصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعاش في السهول الممتلئة بالمياه في تنزانيا قبل 245 مليون عام تقريبا.

وعاش تليوكريتر في العصر الترياسي قبل ملايين السنين من ظهور أول ديناصور. ووصفه العلماء بأنه قريب وثيق للديناصورات لكن لا ينتمي إلى نفس النوع.

وبدا الحيوان مختلفا عما اعتقده العلماء في الممثلين الأوائل لسلالة تطور الديناصورات. وجمع تليوكريتر على نحو غير متوقع بين خواص التماسيح والديناصورات.

وقال كين انجلجيك الباحث في متحف فيلد بشيكاجو وهو أحد المشاركين في البحث الذي نشر بدورية نيتشر “لقد اندهشت من فسيفساء الصفات التي امتلكها.”

وتنتمي الديناصورات إلى مجموعة أكبر تسمى أركوسور انقسمت إلى فرعين قبل نحو 250 مليون عام وهما فئة ارتبطت بالتماسيح وأخرى شملت الديناصورات والزواحف الطائرة المنقرضة والطيور التي تطورت من الديناصورات المكسوة بالريش.