أغادير - أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي بطولة السوبر الأفريقي بتغلبه على نادي الزمالك بنتيجة 29 – 23 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في مدينة أغادير المغربية , ليتأهل النادي الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية .

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 15-12 .

وحصد الزمالك لقب البطولة من قبل أربع مرات وخسره مرة, بينما لم يتوج بها الأهلي من قبل في أربع مرات لعب فيها الأهلي بكأس السوبر الإفريقي.