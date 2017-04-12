أوتاوا -رويترز

حصلت الباكستانية ملاله يوسفزي الفائزة بجائزة نوبل على الجنسية الكندية الفخرية وأثنت على استقبال كندا للاجئين تحت قيادة حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقبلت كندا دخول 25 ألف لاجئ سوري العام الماضي وفي يناير عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة كتب ترودو على تويتر يقول إن كندا ترحب باللاجئين.

وقالت ملاله في كلمة بالبرلمان الكندي “شعاركم وموقفكم – مرحبا في كندا – أكثر من (مجرد) عنوان أو هاشتاج (وسم).”

وتابعت تقول “أصلي من أجل أن تواصلوا فتح بيوتكم وقلوبكم لأضعف الأطفال والأسر في العالم.”

وملاله التي ذاع صيتها عندما أصابها عضو من حركة طالبان بالرصاص في رأسها عام 2012 هي سادس شخص يحصل على الجنسية الكندية الفخرية ومنهم الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا والدالاي لاما.