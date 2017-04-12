القاهرة - أخبار مصر

أعلن البنك الأهلى المصرى، أنه تقرر البدء فى إجراءات تحديث البرمجيات خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 14/4/2017 حتى يوم الاثنين الموافق 17/4/2017، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – مدفوعة مقدمًا”، اعتبارًا من منتصف يوم الأحد الموافق 16/4/2017 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 17/4/2017.

وأضاف البنك – من خلل موقعه الرسمي – إنه فى إطار السعى الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، سيقوم البنك بتحديث عدد من البرمجيات الآلية بهدف استمرار تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية والمنتجات الحالية والمستقبلية بما يحقق رغبات العملاء وتطلعاتهم .

وأكد البنك الأهلى حرصه على الاستمرار فى تحديث الأنظمة الآلية لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية حديثة ومتطورة.