بروكسل - رويترز

اكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء إن القائد وين روني سيغيب عن ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب اندرلخت البلجيكي بسبب إصابة في الكاحل.

ولم يسافر المهاجم الإنجليزي، الذي غاب عن اخر مباراتين ليونايتد، إلى بروكسل لمواجهة اندرلخت غدا الخميس.

واضاف مورينيو للصحفيين ان روني ليس جاهزا للمشاركة. سننتظر للأسبوع المقبل. لا يملك لاعبين كثيرين ويحتاج مشاركة الجميع.

وبات انطونيو فالنسيا ظهير أيمن يونايتد جاهزا للمشاركة أمام الفريق البلجيكي عقب غيابه عن اخر مباراتين واشار مورينيو الى إن فريقه يجب أن يقدم أفضل ما لديه أمام منافسه الخطير.

وأضاف المدرب البرتغالي عن اندرلخت انه منافس جيد ولديه طريقة لعب واضحة تناسب قدرات لاعبيه. يلعبون بصورة جيدة ويضغطون ويملكون لاعبين موهوبين. و يجب أن نقدم أقصى ما لدينا.

واشار الى انه عندما يصل فريق إلى هذه المرحلة من البطولة يشعر الجميع بقدرته على الفوز باللقب. الدوافع كبيرة لكل الفرق.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بمركز واحد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل استضافة تشيلسي متصدر المسابقة يوم الأحد المقبل في ملعب اولد ترافورد.

واكد مورينيو انه تبقى أمامنا بطولتان وسيقاتل يونايتد حتى النهاية و ينتابه شعور خاص نحو الدوري الأوروبي حيث انها بطولة يمكننا الفوز بها.