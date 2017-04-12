أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أدى رؤساء وأعضاء المجلس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة العامة.

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بالفيديو.. الهيئات الإعلامية والصحفية تؤدي اليمين الدستورية بالبرلمان

وبعد أداء اليمين أمام مجلس النواب صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن المجلس سيعمل على خطة إصلاح عريضة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.

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مكرم محمد يؤكد وجود خطة إصلاح عريضة للصحافة والإعلام

وقد عُقد الاجتماع الأول لمجلس أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس لبحث خطط العمل المستقبلية فى إطار التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام والذي نص عليه قانون الهيئة، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالدور التاسع بمبنى الاذاعة والتليفزيون.

أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام يعقدون أول اجتماع في ماسبيرو

كما عقد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة لقاء تعارف بمقر المجلس الأعلى للصحافة بدار التعاون عقب أداء اليمين أمام البرلمان.

كرم جبر يؤكد أن هيئات الصحافة والإعلام لتدعيم حريته

من جانبه طمأن الاعلامي شكري ابو عميرة العاملين في ماسبيرو بانه لن تحدث هيكلة وانما مجرد تطوير في الاداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ووعد بعودة الانتاج الدرامي بقوة وقال انتظروا مسلسلات قوية في ماسبيرو مؤكدا ان ماسبيرو سيظل صوت الدولة المصرية.

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بالفيديو.. خبراء اعلام يؤكدون لاهيكلة وانما تطوير في ماسبيرو

ومن جانب آخر لا تزال أصداء الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقصية بالاسكندرية، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد نيكوس أناستسيادس رئيس قبرص، أعرب خلاله عن خالص تعازي قبرص، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادثين الارهابين.

الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره القبرصى للتعزية فى ضحايا الكنيستين

كما استقبل الرئيس السيسي كريستوفوروس فوكايدس وزير الدفاع القبرصي، الذي ثمن جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، منوهاً إلى الخطورة التي بات يمثلها الإرهاب على العالم بأسره، ومؤكداً أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط كدعامة رئيسية للأمن والاستقرار.

الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع القبرصي

كما إلتقى الفريق أول/ صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد / كريستفروس فوكايدس وزير دفاع جمهورية قبرص والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

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بالفيديو.. الفريق صدقى صبحى يلتقى وزير دفاع جمهورية قبرص

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية عن منفذ حادث التعدى على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتبين أنه المدعو / محمود حسن مبارك عبدالله من مواليد محافظة قنا ويقيم بحي السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس وهو عامل بإحدى شركات البترول والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.

الداخلية تحدد هوية منفذ هجوم الكنيسة المرقسية بالاسكندرية

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كما نفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ما تردد عن وقوع انفجار صباح اليوم الأربعاء بمدينة السادس من أكتوبر.

الداخلية تنفي ما تردد عن وقوع انفجار بمدينة 6 أكتوبر

عربيا ودوليا،، استخدمت روسيا حق “الفيتو” ضد مشروع قرار أممي يطالب الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق حول هجوم يعتقد انه كيميائي في شمال غرب البلاد وتحمل الدول الغربية النظام السوري مسؤولية تنفيذه.

فيتو روسي ضد مشروع قرار أممي حول الهجوم الكيميائي في سوريا

من جانبه اكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن على موسكو وواشنطن مسؤولية مشتركة لإعادة استقرار الوضع في سوريا.

دي ميستورا يحمل موسكو وواشنطن مسؤولية إعادة استقرار سوريا

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن اثر مباحثات مع نظيره الاميركي ريكس تيلرسون ان روسيا والولايات المتحدة مستعدتان لمكافحة “الارهاب من دون هوادة”.

لافروف يؤكد استعداد موسكو وواشنطن لمكافحة الارهاب دون هوادة

اقتصاديا،، التراجع يغلب على اداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية من قبل من الافراد والمؤسسات المحلية، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش يؤكد أن السياسات التسويقية المرنة التي طبقتها قناة السويس في منح تخفيضات في رسوم العبور لبعض الخطوط الملاحية كانت خطوة جريئة لعبت دورا محوريا في جذب عملاء جدد للعبور بالقناة والحفاظ على مستوى الإيرادات رغم انخفاض معدلات التجارة العالمية بنسبة 14% خلال العام الماضي، ووزير المالية عمرو الجارحي يعلن أن العلاوة المقررة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ونسبتها 10% ستصرف كحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيها، وأن ذلك سيتم في مايو المقبل لأنها لم تنتهى مناقشتها بعد من البرلمان.

التراجع يغلب على اداء بورصة مصر بايادي محلية

مميش يؤكد أن خفض رسوم عبور القناة جذب عملاء جدد

علاوة 10% تصرف لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مايو

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