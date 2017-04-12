السويس - أ ش أ

قررت النيابة العامة بالسويس التحفظ علي مقطورة محملة بالأسلحة وأدوات المكياج الفاسدة بميناء بورتوفيق بالسويس.

وكانت الإدارة المركزية للجمارك بميناء بورتوفيق بالسويس تمكنت من ضبط سيارة تريلا بها بنادق وطلقات رش وأدوات مكياج محظورة وتبين أن السيارة المضبوطة ضمن شحنة بضائع محملة على سيارة مقطورة وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة السيارة المقطورة التي تم ضبط الأسلحة داخلها برصيف الميناء .

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بوصول أجزاء بنادق مفككة وذخائر من طلقات الرش وبضائع محظورة على تريلات قادمة من أحد الموانئ العربية المطلة على البحر الأحمر وقامت إدارة الجمارك بفحص رسالة البضائع وجميع التريلات بالتنسيق وبحضور الأجهزة الأمنية العليا حيث تبين من الكشف على سيارة نقل مقطورة العثور على أجزاء بندقية غير معلومة النوعية و تلسكوبين للرصد عن بعد وطلقات رش و أدوات مكياج وكريمات شعر محظور دخولها البلاد.

وأكدت تحريات أمن الميناء أن أصحاب الشحنة غيروا ميناء الوصول لإنهاء إجراءات الإفراج للتمويه فتم القبض على المضبوطات.