ممثلو النقابات المهنية يؤيدون قرار الرئيس السيسي بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب 2017/04/12 - 21:25 ممثلو النقابات المهنية يؤيدون قرار الرئيس السيسي بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب2017-04-12T21:25:56+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الفريق أول صدقي صبحي يبحث مع نظيره القبرصي التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة جولة لمديري الأمن لتفقد الخدمات الأمنية للمنشأت الهامة والحيوية مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد ختام فعاليات المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 40 دولة بوتين يشكك في رواية واشنطن حول امتلاك سوريا أسلحة كيميائية وزير الدفاع يبحث مع اعضاء مجلس النواب الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
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