أخبار مصر - احمد عوض

عادت شركة كوندور الألمانية للطيران الي تشغيل رحلات الي مطار مرسي علم الدولي قادمة من مطار فرانكفورت الألماني بعد انقطاع دام لأكثر من ٤ سنوات.

وصرح الطيار / هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك ان كوندور تعد من كبري شركات الطيران الألمانية وأولي الشركات التي هبطت بمطار مرسي عام 2001.

وأضاف عقاب أن ذلك يأتي في اطار سياسة شركة ايماك مرسي علم لتشغيل وادارة المطارات في جذب السياحة الاوربية والالمانية خصيصا وبالتنسيق مع شركات الطيران العالمية والذي اكد علي اهتمام المطار بتقديم افضل الخدمات وافضل وسائل التامين لكل مستخدمي المطار والمترددين علية.

جدير بالذكر ان مطار مرسي علم تديرة شركة إيماك لأدارة وتشغيل المطارات احدي شركات مجموعة الخرافي الكويتية .