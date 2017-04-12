القاهرة-أ ش أ

عقد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأربعاء لقاء تعارف بمقر المجلس الأعلى للصحافة بدار التعاون عقب أداء اليمين أمام البرلمان.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر في تصريح عقب الاجتماع إنه تسلم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام اليوم الأربعاء من البرلمان ليبدي أعضاء الهيئة رأيهم فيه خلال فترة زمنية مدتها شهر وفقا لما نص عليه قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وأكد أنه سيركز على نقاط أساسية بالقانون أبرزها تدعيم الحريات بالتعاون مع باقي الهيئات الإعلامية والبرلمان الذي أبدى رغبته في التعاون معهم مشيرا إلى أن الهيئات لم تأت للتضييق على الإعلام بل لتدعيم حريته وإصدار مواثيق شرف تنظم المهنة وأدائها.

وأشار إلى أن أول اجتماع رسمي ستعقده الهيئة سيكون يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا وأن جدول أعماله لم يتحدد بعد ولكن سيكون مشروع القانون ضمن أولوياتهم.

ولفت إلى أن مشاكل الصحافة القومية معروفة بينها أزمة الديون والزحام الموجود بالمؤسسات فضلا عن ارتفاع تكاليف الطباعة وهي الأزمات التي سيدرسونها خلال الاجتماعات المقبلة إضافة إلى أن الأجيال الجديدة من الشباب لم يحققوا ذاتهم مهنيا وماليا وهذا ما ستعمل عليه الهيئة.