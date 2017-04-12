موسكو - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاربعاء اثر مباحثات مع نظيره الاميركي ريكس تيلرسون ان روسيا والولايات المتحدة مستعدتان لمكافحة “الارهاب من دون هوادة”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع تيلرسون في موسكو “لقد اكدنا هدفنا المشترك القاضي بمكافحة الارهاب الدولي من دون هوادة”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن رغم العلاقات المتوترة بين البلدين، وذلك بعد محادثاته مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون.

وصرح لافروف “رغم كم المشاكل الحالية .. هناك امكانات كبيرة للعمل المشترك”، مؤكدا أن “روسيا منفتحة على ذلك ومنفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، وليس فقط الحوار بل العمل المشترك الهادف إلى تحقيق نتائج في المجالات التي تخدم مصالح البلدين”.