القاهرة -أ ش أ

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية والإدارة العامة للجمعيات الأهلية والفرع الإقليمى لجهاز شئون

البيئة بطنطا يوما بيئيا بعدد من مدارس قرية الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ وذلك فى إطار خطة عمل الوزارة بالعمل على تطوير القري الأكثر احتياجا ورفع الوعى البيئى بجميع فئات وشرائح المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.

ونظم فريق عمل التوعية بالإدارة مجموعة من الندوات وورش العمل الفنية بمدارس الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسى ومدرسة الجزيرة الخضراء الثانوية المشتركة كما تم توفير 38 حاوية قمامة لتوزيعها على المدارس.

كما قام مسئولو وزارة البيئة بعقد لقاءات مع الجمعيات الأهلية والإدارة المحلية بالقرية وعدد من الأهالى للعمل على توعية المواطنين للمشاركة الفعالة فى منظومة الجمع السكنى إضافة إلى العمل على إنهاء إجراءات تسليم 5 جرارات و5 مقطورات للمشاركة فى المنظومة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ كان قد تم اختيارها مع (أسيوط وقنا والغربية) للعمل بها فى إطار البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لدعم أنظمة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بها وما يصاحبها من استثمارات فى البنية التحتية وذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والتعاون الألمانى وهيئة المعونة السويسرية.