بورسعيد -أ ش أ

أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان استلام 15 بوابة إلكترونية جديدة تعاقدت المحافظة عليها للكشف عن الأجسام المعدنية; للمساهمة في تأمين المنشآت الحيوية والكنائس بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع هذه البوابات على الكنائس المختلفة والقرى السياحية ومبنى المحافظة, مشيرا إلى أنه تمت زيادة كمائن التأمين أمام المنشآت والكنائس والتشديد على حركة الدخول والخروج, لا سيما من وإلى الكنائس, مع استمرار نشاط الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لرجال الأمن والمواطنين ببورسعيد لدعم الاستقرار في ربوع المحافظة.