سان بطرسبورج - أ ف ب

توفي احد المصابين في اعتداء مترو سان بطرسبورج في الثالث من نيسان/ابريل، ليل الثلاثاء الاربعاء متأثرا بجروحه، ما رفع حصيلة الاعتداء الى 14 قتيلا، بحسب السلطات المحلية.

وقالت آنا ميتيانينا نائبة حاكم ثاني اكبر مدن روسيا في تغريدة “توفي احد الجرحى متأثرا باصابته في المستشفى ليل الثلاثاء الاربعاء”.

واضافت ان اربعة من الجرحى الـ 53 الذين اودعوا المستشفى اثر الاعتداء، لا يزالون في حالة حرجة.

ولم تعرف دوافع منفذ الاعتداء اكبرجون جاليلوف (22 عاما) المتحدر من قرغيستان والذي قضى في الاعتداء، في حين اشارت لجنة التحقيق الروسية الى صلاته بتنظيم داعش الارهابي.

واتهم القضاء الروسي الاسبوع الماضي ثمانية من شركائه المفترضين بالضلوع في “الارهاب” و”التواطؤ فيه”.