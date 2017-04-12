تايلاند-رويترز

رشت أفيال ملونة في ايوتايا العاصمة القديمة لتايلاند السياح بالماء يوم الثلاثاء في حرب مياه أصبحت من مظاهر الاحتفال بالسنة الجديدة في البلاد.

وقال ديفيد جراي وهو سائح بريطاني يرتدي قميصا ملونا “إنه ممتع بشكل لا يوصف. تدخل وتخرج وتبدأ حرب مياه مع فيل.”

وتضم ايوتايا، المسجلة ضمن التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أحد أشهر مستعمرات الأفيال في البلاد.

وهذا العام تحتفل تايلاند بعيد المياه السنوي (سونجكران) في الفترة من 13 إلى 15 أبريل والذي يمثل رأس السنة الجديدة.

ويعتبر عيد سونجكران أكبر احتفال برش المياه في العالم ويقوم المتسابقون فيه برش المياه على بعضهم البعض تحت الشمس الحارقة ويتوافد السياح عليه.

ويعتقد التايلانديون إن الماء يبعد الحظ السيء ويساعد على كسب الرزق.

وبعيدا عن مهرجان المياه تمثل رأس السنة فترة تتجمع فيها الأسر وتصلي وتذكر أسلافها وأقاربها المتوفين.