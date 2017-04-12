المنيا -أ ش أ

لقيت فتاة مصرعها اليوم الأربعاء وأصيب 7 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا.

كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد علاء عبد ربه مأمور مركز شرطة بنى مزار, يفيد بحدوث انهيار جزئي بمسكن بقرية ميت وشلح بسبب سقوط شجرة فوقه ووجود متوفية و3 مصابين من القاطنين بالمنزل المنهار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين سقوط شجرة على منزل بسبب العواصف الترابية ما أدى إلى انهيار غرفة بالمنزل, أسفرت عن وفاة فتاة تدعى حسنية محمود 16 سنة وإصابة فتاة وسيدة آخرتين وتم نقل المصابين لمستشفى بنى مزار العام وتقرر نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدينة المنيا بسبب سوء الأحوال الجوية ماتسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة.