القاهرة - أ ش أ

كشف يحيى راشد وزير السياحة ان مصر استقطبت سائحين في الربع الأول من عام 2017 بنسبة أكبر من المستهدف بحوالي 10 إلى 15%، وأن المعدل إذا استمر عند هذا المستوى سيتم تحقيق العدد الإجمالي المستهدف لأعداد السائحين بحلول نهاية العام.

وأضاف راشد – في معرض رده على طلبات إحاطة وأسئلة من النواب عن إجراءات الوزارة لتنشيط السياحة وخاصة العلاجية والدينية وزيادة أعداد الوفود السياحية- ان جميع الأهداف التي تم استهدافها تحققت، حيث تم إعادة إطلاق حملات تسويقية في جميع دول العالم, وتنفيذ حملات تسويق إلكتروني, واستغلال مختلف الأحداث الثقافية والرياضية وغيرها للتسويق السياحي.

وتابع راشد أنه لتقييم حجم النشاط السياحي يجب مقارنة الوضع حاليا بالعام الماضي، حيث إن مصر واجهت من 10 إلى 12 حادثا كانت مؤثرة بشكل مباشر على السياحة، وأن المجتمع يعلم جيدا أن مصر كانت مستهدفة العام الماضي, ولكن بفضل جهود الوزارة تم تحسين الصورة الذهنية واستعادة جزء كبير من الحركة السياحية.