بكين -أ ش أ

اطلقت الصين اليوم الأربعاء قمرها الصناعي الأكثر تقدما للاتصالات في إطار قيامها ببناء شبكة اتصالات ذات سعة كبيرة من شأنها أن تمكن

ركاب الطائرات والقطارات فائقة السرعة من استخدام الإنترنت بسهولة ويسر.

والقمر الجديد “شيجيان 13” تم تطويره من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء وتم إطلاقه إلى مداره فى الساعة السابعة مساء تقريبا (بتوقيت بكين) على متن الصاروخ الحامل لونج مارش من مركز شيتشانج, لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان.

وكانت الأكاديمية قالت – فى بيان سابق – إن القمر الصناعى الذى يزن 4.6 طن مترى سيبقى لمدة 15 عاما فى المدار المخصص له والذى يبتعد حوالى 36 ألف كم عن الأرض.

ويتميز القمر بنظام الاتصالات ذات النطاق العريض القادر على نقل 20 جيجا بايت من البيانات فى الثانية مما يجعله أقوى قمرا صناعيا للاتصالات تطوره الصين على الإطلاق.

وسوف يستخدم “شيجيان 13” قوة الدفع الكهربائى بعد أن يدخل المدار وهو الأمر الذى سيقلل إلى حد بعيد من كمية الوقود الكيميائى الذى يحمله وقالت الأكاديمية إنه علاوة على ذلك فإنه سيتم استخدامه فى إجراء تجارب الاتصالات بالليزر من الفضاء إلى الأرض.

وقال كبير المهندسين بإدارة الدولة الصينية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطنى تيان يى لونغ – في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا الصينية للانباء – أن “تلك الخطوة تعد معلما كبيرا لتكنولوجيا الاتصالات بالاقمار الصناعية فى الصين”.