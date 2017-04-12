روما - أ ش أ

عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مدافع نادي جنوة , أرماندو إيتسو, بالإيقاف لمدة 18 شهرا على خلفية صلته بقضية حول محاولة تلاعب بنتائج مباريات حين كان لاعبا بين صفوف أفيللينو بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقرر الاتحاد توقيع هذه العقوبة ضد اللاعب لأنه في موسم 2013-2014 لم يبلغ عن محاولة للتلاعب بنتائج مباراتين لأفيللينو أمام مودينا وريجينا, وفقا لما أوضحته المحكمة الوطنية الفديرالية عبر صفحتها على شبكة الإنترنت.

وسيتعين على المدافع الذي ارتدى قميص المنتخب الإيطالي خلال السنوات الأخيرة, تنفيذ العقوبة اعتبارا من مباراة جنوة القادمة في الدوري أمام لاتسيو.

وعلى الرغم من ذلك, كانت النيابة الفيدرالية قد وجهت لإيتسو تهمة رياضية وكانت تطالب بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات, لكن المحكمة الوطنية خففت العقوبة لاعتبارها أن ما ارتكبه اللاعب يقتصر على عدم الإبلاغ عن الواقعة.

كما سيتعين على مدافع جنوة دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو, بينما سيعاقب نادي أفيللينو الذي يحتل المركز ال`14 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي, بخصم ثلاث نقاط من رصيده في جدول الترتيب.

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