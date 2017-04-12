الإسماعيلية - أ ش أ

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن السياسات التسويقية المرنة التي طبقتها قناة السويس في منح تخفيضات في رسوم العبور لبعض الخطوط الملاحية كانت خطوة جريئة لعبت دورا محوريا في جذب عملاء جدد للعبور بالقناة والحفاظ على مستوى الإيرادات رغم انخفاض معدلات التجارة العالمية بنسبة 14% خلال العام الماضي.

وأشار مميش – خلال استقباله نخبة من خريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومجموعة من القيادات الهندسية السابقة بالقوات المسلحة برئاسة اللواء أركان حرب مهندس حازم عبدالرحمن العبد رئيس جمعية خرجي كليه هندسة الإسكندرية – إلى أن القناة رصدت تحسنا في مؤشرات التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 3.4% خلال 2017 صعودا من 3.1% في العام الماضي.

بالاضافة لما سبق شهدت أسعار النفط تحسنا حيث ارتفعت إلى 50 دولارا للبرميل في مارس من العام الحالي, مقارنة بـ 34 دولارا للبرميل خلال مارس 2016 وهو ما تواكب مع ارتفاع أسعار وقود السفن من 200 دولار للطن في 2016 إلى 300 دولار في 2017.

وأضاف مميش, أن لجنة الخطوط الطويلة حققت إيرادات قيمتها 116 مليون دولار عبر جذب سفن جديدة للعبور بالقناة, وهي السفن التي تتقدم بطلبات للحصول على تخفيضات في رسوم العبور بما يتناسب مع اقتصاديات تشغيلها.

وأوضح مميش أن الهيئة أصدرت حزمة منشورات ساهمت في الحفاظ على عبور السفن عبر قناة السويس، بدلا من الطرق البحرية الأخرى, أبرزها جذب 156 سفينة حاويات من الساحل الشرقي الأمريكي إلى الشرق الأقصى حققت إيرادات قدرها 33.6 مليون دولار من خلال منشور سفن الحاويات الذي تم تطبيقه في يونيو 2016 .