اخبار مصر- شيرين حسين

تلقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء برقية من السيد/ لى هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، أعرب خلالها عن صدمته جراء هذه التفجيرات الدامية، مؤكداً إدانة دولته بشدة لتلك الأعمال المستهجنة التي استهدفت المدنيين في أماكن العبادة، على النحو الذي يرمي إلى غرس بذور الإنقسام والكراهية.

جاء ذلك في سياق ردود الأفعال العالمية تجاه الحادثين الغادرين الذين وقعا بكنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية يوم الأحد 9 أبريل الجاري.

وأضاف رئيس وزراء سنغافورة أن مصر كانت دوماً راسخة وموحدة ضد العنف والإرهاب، معرباً عن ثقته في تجاوز مصر وشعبها لآثار الهجمات الأخيرة، ليظل المجتمع المصري قوياً ومتماسكاً.