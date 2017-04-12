نيويورك-أ ش أ

اكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إن على موسكو وواشنطن مسؤولية مشتركة لإعادة استقرار الوضع في سوريا.

وأضاف المبعوث الأممي – خلال اجتماع مجلس الأمن، الذي يبحث فيه مشروع قرار فرنسي بريطاني أمريكي حول حادثة خان شيخون بسوريا، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – أن الأمم المتحدة مستعدة لإعادة استئناف محادثات جنيف في شهر مايو المقبل.

وأفاد ستيفان دي ميستورا بأن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الكيميائي الذي وقع في خان شيخون بريف إدلب، ويدعو للتحقيق فيه.

كما بين دي ميستورا أن تقدمkا هشkا حصل في محادثات جنيف، قائلاk إن المسار السياسي

حقق تقدمkا متواضعkا قبل أحداث الأسبوع الماضي.