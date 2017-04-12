القاهرة -اخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد نيكوس أناستسيادس رئيس قبرص، أعرب خلاله عن خالص تعازي قبرص، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادثين الارهابين اللذين استهدفا كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ومُعرباً عن مواساته لأسر الضحايا، ومؤكداً تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الإرهاب.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن عميق تقديره للرئيس القبرصى على مواساته الصادقة، مؤكداً ما يربط البلدين من علاقات سياسية واقتصادية متميزة، وحرص مصر على تطوير التعاون مع قبرص في مختلف المجالات