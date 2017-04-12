قنا - أ ش أ

قال وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء قنا الدكتور أيمن خضاري إنه تم المسح الميداني الشامل للمواطنين للكشف عن فيروس ” سي ” ب 18 قرية علي مستوي مراكز المحافظة وذلك في إطار سياسية الدولة للقضاء علي الفيروس في كل ربوع مصر بحلول عام 2020 .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع منسقي مشروع المسح الميداني بالإدارات ومشرفات الرائدات الريفيات بالإدارات الصحية مع فريق عمل المديرية للمسح الميداني الخاص بالكشف عن فيروس سى لاستعراض ومناقشة أعمال المسح الميداني لفيروس “سى” وخلال

الاجتماع تم استعراض المسح الذى تم في القري مؤكدا على الدقة في أعمال الكشف عن الفيروس مع إجراء كامل الدراسات عن أسباب الإصابة للمصابين وإجراءات التوعية والتثقيف الصحي لكل المخالطين مع تنفيذ العلاج فورا للمصابين بالفيروس وبالمجان حسب بروتوكول وزاره الصحة .

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مماثلا مع إدارة مكافحة ناقلات العدوي بالمديرية بحضور مختلف الإدارات الصحية بمقر المديرية لمتابعة جهود تلك الإدارات في مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض حيث تم خلال اللقاء استعراض المشكلات التي تواجههم ووضع الحلول لها معلنا دعم تلك الإدارات ب 5 سيارات جديدة للمكافحة .