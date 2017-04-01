الأقصر -أ ش أ

تفقد وزير الثقافة حلمى النمنم اليوم التجهيزات النهائية لمعرض الأقصر الثانى للكتاب عقب وصوله مدينة الأقصر. ورافق الوزير في جولته

الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الثقافة ومحافظ الأقصر محمد بدر – مساء اليوم – معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب أبوالحجاج بالأقصر وذلك ضمن فعاليات “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017”.

وتنظم المعرض الهيئة العامة للكتاب ويضم كافة إصدارات قطاعات وزارة الثقافة بتخفيضات تصل إلى 50% تيسيرا على المواطنين في اقتناء الكتب وتشجيعا على القراءة وحب المعرفة.

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض العديد من الندوات والأمسيات الشعرية منها ندوة الروح الهندية للحسين الخضيري “مستقبل الثقافة السياحية في الأقصر” والمؤسسات الصحفية والإعلامية تحديات وهموم”.

وكانت وزارة الثقافة قررت إلغاء حفل الفنان هاني شاكر المصاحب لافتتاح المعرض حدادا على أرواح شهداء الوطن في تفجيري طنطا والإسكندرية.