القاهرة - اخبارمصر

فى إطار الحرص الدائم على الحفاظ على سلامة الركاب وسلامة الحركة الجوية يقيم مطار الغردقة الجوى الدولى تدريبات طوارىء دورية, وهو يعد من المطارات الرائدة فى تلك التدريبات .

ويهدف المطار لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ بشكل دوري ضمن قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، و تعليمات سلطة الطيران المدني في مصر والتي تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية و كاملة لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي قد تحدث .

وتأتي تدريبات الطوارئ ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطيران في إطار خطة تدريبية ليعكس ذلك إستعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي ثم عودة التشغيل الطبيعي للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة في الخطة