بيرن - رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيراجع الإجراءات الأمنية قبل مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وقد يعززها إذا دعت الحاجة لذلك بعد يوم واحد من وقوع انفجارات استهدفت حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني.

واكد الاتحاد القاري للعبة في بيان إنه لا يوجد معلومات محددة تتعلق بأي تهديد لمباريات اليوم الأربعاء والتي تتضمن مواجهة بين دورتموند وموناكو بعد تأجيلها ليوم واحد.

وألغيت المباراة يوم الثلاثاء بعدما تعرضت حافلة دورتموند للهجوم بينما كانت في طريقها إلى الاستاد.

واضاف الاتحاد الأوروبي انه بالتعاون مع الشرطة وخدمات الأمن وإدارة الاستاد والأندية المتنافسة فإن الاتحاد الأوروبي يراجع الترتيبات الأمنية المتعلقة بمباريات مساء اليوم وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية إذا دعت الحاجة لذلك.

ويلتقي اليوم الأربعاء أيضا بايرن ميونيخ على أرضه مع ريال مدريد حامل اللقب وأتليتيكو مدريد مع ليستر سيتي.

وانطلقت منافسات ذهاب دور الثمانية يوم الثلاثاء وفاز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل.