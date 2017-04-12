القاهرة -أ ش أ

صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن المجلس سيعمل على خطة إصلاح عريضة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وأضاف مكرم – في كلمة أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين القانونية اليوم الأربعاء – “أؤكد أننا جادون في محاولة الوصول إلى توافق بيننا وبين المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والدولة على خطة إصلاح عريضة تعالج كافة القضايا بشجاعة وجرأة.. ونحن على ثقة أن مجلس النواب سيأخذ موقف الموازرة لجهودنا”.

وتابع “بمعاونة مجلس النواب, سنتغلب على كافة الصعاب, ووضع بنية تشريعية جديدة تدعم حرية الرأي والرأي الآخر.. وإننا لم نأت لهذه المواقع كما يقول البعض لتكميم الأفواه ولكن لتكون الكلمة حرة ومسؤولة”.

وتعهد مكرم ببذل كافة الجهود من أجل إنقاذ الصحافة والإعلام في مصر ووضعه على طريق جديد نتحمل فيه المسؤولية كاملة وبمصداقية شديدة مؤكدا أن المهمة صعبة وشائكةمعربا في الوقت نفسه عن ثقته في تضافر جهود كل القوى وتكاملها وعدم التشيع خاصة وأن الوجهة الوحيدة المنشودة هي الإصلاح.

ومن جهته قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة “إن الإعلام يجب أن يجلب الدفء والحيوية للمجتمع كله متعاهدا بالتكاتف لعبور هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن”.. معربا عن أمله في عودة الصحافة المصرية للسطوة والريادة على المستوى العربي كما كانت في سابق عهدها.

ومن ناحيته وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر للقيادة السياسية على ثقتها في ظل التحديات التي تواجهها مصر حاليا في حربها الضروس ضد الإرهاب.. وقال “قادرون بإرادة المصريين على بذل كل الجهد لقيام الإعلام الوطني بمساندة الدولة في مشروعات التنمية من جانب ومجابهة الإرهاب من جانب آخر”.