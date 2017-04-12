لندن -رويترز

قالت هيئة لمراقبة سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي إن الطعام الذي يأكله الناس في المنطقة خال إلى حد بعيد من رواسب المبيدات أو يحتوي على مستويات في الحدود المسموح بها، بما لا يشكل أي خطر على المستهلكين أو يشكل خطرا محدودا.

ووجدت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء في تقريرها السنوي عن المبيدات في الأغذية أن 97 بالمئة من عينات الغذاء التي جرى جمعها في عام 2015 كانت في الحدود المسموح بها وأن ما يزيد قليلا عن 53 بالمئة كانت خالية من أي رواسب يمكن قياسها.

وقالت الهيئة إن من بين الأطعمة التي جرى اختبارها الباذنجان والموز والبروكلي وزيت الزيتون الخام وعصير البرتقال والبازلاء والفلفل الحلو والعنب والقمح والزبد والبيض. واختبر ما يصل إجمالا 84341 عينة بحثا عن رواسب 774 مبيدا.

وتجاوزت الحدود المسموح بها للرواسب بالنسبة للمنتجات من دول الاتحاد الأوروبي أو من المنطقة الاقتصادية الأوروبية 1.7 بالمئة من العينة بزيادة قدرها 0.1 بالمئة عن العام السابق.

وبالنسبة للأغذية العضوية فإن 99.3 من العينات كانت خالية من الرواسب أو كانت في الحدود القانونية المسموح بها.