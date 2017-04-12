القاهرة -أ ش أ

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, سيتم تطبيقها بأثر رجعي, موضحا أنه ليس هناك ضرر على الإطلاق من تأخر إقرارها.

واوضح عبدالعال – ردا على استفسار النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بشأن عدم مناقشة العلاوة الخاصة اليوم رغم إدراجها على جدول الأعمال وتساؤل المستفيدين منها عن سبب تأخرها – “سبب عدم مناقشتها في جلسة اليوم هو أن وزير المالية تم إخطاره بموعد الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهرا, ونظرا لوجود ارتباطات مهمة لديه اضطر للرحيل”.