القاهرة -أ ش أ

يعقد المجلس الأعلى للثقافة غدا الخميس صالون الجبرتى الشهرى بعنوان “الموقف السياسى الراهن”, كما ينظم ندوة في الأقصر حول “واقع الكتابة في الصعيد” وذلك ضمن الأنشطة الثقافية التي تنظمها قطاعات الثقافة غدا الخميس تحت رعاية الكاتب وزير الثقافة حلمى النمنم.

ويدير الصالون الدكتورة زبيدة عطا مقررة لجنة التاريخ بالمجلس ويتحدث فيه المفكر السياسى الدكتور رفعت السعيد بحضور جمع من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.

ويعقد قطاع صندوق التنمية الثقافية صالون ثقافى بالاشتراك مع البرنامج الإذاعى الثقافى للإذاعة المصرية بقصر الأمير بشتاك الساعة 8م كما سيتم توقيع كتاب “برج المراقبة” للأديبة سها على ببيت السحيمى الساعة 7م.

وينظم قطاع شئون الانتاج الثقافى معرض الجمعية المصرية لمهندسى الديكور بمركز الهناجر والذى يستمر حتى 17 أبرايل الجارى.

وفي دار الأوبرا المصرية يتم تنظيم حفل لأوبرا “توسكا” لفرقة اوبرا القاهرة بالمسرح مساء وحفل فرقة الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بمسرح سيد درويش وصالون ثقافى بمسرح دمنهور الساعة 8م وحفل لفرقة الإنشاد الدينى بمسرح الجمهورية الساعة 8م.

ويعقد المجلس الأعلى للثقافة, ندوة عن “واقع الثقافة في الصعيد” بمقر معرض الكتاب بساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

ويدير الندوة الدكتور أحمد درويش ويتحدث فيها كل من: الدكتور محمد أبوالفضل بدران حول “بانوراما الأدب في صعيد مصر والشاعر جمال الشاعر تحت عنوان “الأقصر بين الإعلام والثقافة والشاعر والمترجم الحسين الخضيرى تحت عنوان “طيبة مهد الإلهام والفنون والدكتور شريف الجيار عن “واقع الكتابة الجديدة في الصعيد المصرى”.

ويقيم فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي محاضرة عن “الإسلام فوبيا” بمكتبة ميت الخولي ومجلة حائط عن يوم اليتيم ببيت ثقافة كفر البطيخ ومحاضرة عن أنواع الزهور بفصل الربيع بقصر كفر سعد كما ينظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي ورشة فنون تشكيلية بمكتبة حي جنوب التابعة للفرع في العاشرة صباح إلي جانب إقامة المكتبة العامة بأبشواي ندوة بعنوان “الربيع

الصامت”.