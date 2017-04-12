القاهرة - أخبار مصر

أدى رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة العامة.

ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، التهنئة إلى رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهامهم لصالح الشعب.

وقال الدكتور عبدالعال “إن أداء رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية القسم القانوني أمام المجلس لا يحمل إلا معني واضحا، أن هذه الهيئات تمارس اختصاصاتها من أجل الشعب ولصالحه”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر، أمس الثلاثاء، القرارات الجمهورية رقم 158 و159 و160 لسنة 2017، بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، طبقا لنصوص ومواد القانون رقم 92 لسنة 2016، والذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابات الصحفيين والإعلاميين العاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية.

وتضمنت القرارات الجمهورية اختيار مكرم محمد أحمد رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.