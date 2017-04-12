اخبار مصر - هند بدارى

افتتح اليوم أ.د / ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان فاعليات الملتقى الخامس عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان

وبدأ بالوقوف بدقيقة حداد علي ارواح الشهداء مؤكدا علي أن انعقاد ملتقي تشغيل الخريجين اليوم وفي موعده دون تأجيل لهو خير رد علي الأعمال الارهابية للتأكيد علي ضرورة استمرار العمل في مصر الوطن لأن مصر باقية ومحفوظة من الله الي يوم الدين .

ورحب رئيس الجامعة بالسادة الحضور والشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقي مشيرا الي ان الملتقى يشارك به اكثر من 100 شركة وهو إن دل يدل علي ان شركاء الملتقي علي وعي كبير وادراك بمميزات وتخصصات جامعة حلوان المتميزة والمتفردة وحرصهم علي توفير العديد من فرص العمل لأبناء وخريجي جامعة حلوان .

واشار الي أن هذا الملتقي فرصة بأن يلتقي الخريجين واالطلاب بأصحاب الأعمال ، لأن تخصصات جامعة حلوان تجعل ابنائنا يحتكرون سوق العمل .

وأكد علي أن التعليم هو أفضل استثمار في البشر وهو ما تدركه قيادات جامعة حلوان لأننا نتسائل دائما ماذا فعلنا وكم فرصة عمل قدمنا خلال الملتقي وما هي توقعات أصحاب الاعمال عن خريج الجامعة وهل البرامج الجديدة تحقق متطلبات سوق العمل وذلك بهدف العمل علي تطوير البرامج وتعديل المناهج وطرق التدريس لتطوير طلاب الجامعة وتقديمهم لسوق العمل بصورة ملائمة .

وأشار رئيس الجامعة الي ان هناك فريق عمل من جامعة حلوان يعمل علي دراسة الملتقى وحصر جدية الوظائف المقدمة فيه متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في الملتقي والذي يقام علي مدار يومين بجامعة حلوان .

واعرب أ.د / حازم عطية الله محافظ الفيوم الاسبق عن سعادته لأستمرار انعقاد هذا الملتقي بجامعة حلوان التي كان لها السبق منذ عام 1998 في ابتكار فكرة الملتقي لتشغيل شباب الجامعة .

وأشار الي أن الملتقي هو فرصة لمعالجة قضية هامة تهتم بها الدولة وهي تشغيل الشباب لمواجهة التطرف الذي يجد في فراغ الشباب فرصة لأستقطابهم من جانب الجماعات المتطرفة