أخبار مصر - رنا البلك

وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مد مظلة مشروع “المعلمون أولًا” ليشمل مدارس التعليم الفنى، وذلك فى إطار سعى الوزارة نحو تحديث وتطوير منظومة التعليم الفنى بتطبيق مشروع “المعلمون أولًا” على مدرسى التعليم العام.

وصرح الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى أن هذا المشروع سيتم تطبيقه فى عدد (5) محافظات كبداية، بواقع محافظتين فى الصعيد، وثلاث محافظات فى الوجه البحرى، وبواقع عدد (20) مدرسة فى كل محافظة بإجمالى (100) مدرسة، وبواقع (6) مدارس لكل مدرسة بإجمالى عدد (600) مدرس.

واوضح الجيوشى بأن المشروع سيشمل الطلاب أيضًا لأول مرة باختيار أربعة مدارس كبداية لتطبيق البرنامج على طلابها، وهو ما يعتبر تطور يحتذى به لأن البرنامج لم يشمل طلاب التعليم العام بعد.