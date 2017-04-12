اخبار مصر- شيرين حسين

قرر مؤتمر العمل العربي ايجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل, فضلا عن القضاء علي البطالة والجوع, في إطار التنمية المستدامة 2030 التي ترتكز علي عدة محاور.

وأوضح المؤتمر – خلال الجلسة الختامية لدورته ال`44 اليوم /الأربعاء/ بحضور وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو بمنظمة العمل العربية – أن هذه المحاور تتمثل في إقرار برامج ومشاريع وطنية تنموية ذات فائدة عامة للأسر الأشد فقرا بما يوفر فرصا جديدة للعمل المولد للدخل, لفائدة الفقراء من ناحية, وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية الحياة من ناحية أخري.

وأكدت المحاور ضرورة تثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها في تنمية مجتمعها, فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمزارعين, وخاصة الصغار منهم, والعاملين بالقطاع, كذلك تدريب الفقراء في الريف لمقاومة الفقر والبطالة.

كما قرر المؤتمر, فيما يتعلق بتقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري حول التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن, اعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز علي سياسية تنموية أكثر تفتحا علي الخارج, وأفضل استخداما للتكنولوجيات الحديثة, وأكثر اعتمادا علي المعرفة, وأكثر تنوعا لمصادر النمو, فضلا عن تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو إرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية, وتوفير فرص العمل بما يرتقي إلي مستوي المعايير الدولية المعترف بها.

وفيما يتعلق بتقرير المدير العام, طالب المؤتمر ببناء مقومات منظومة تدريب مهني مستدام تتطلع إلي أرقي المعايير الدولية المعتمدة وتتوافق ومتطلبات المنافسة والانتاجية, فضلا عن تطوير الدور الريادي ومجالات تدخل منظمة العمل العربية لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.