لندن - رويترز

طالب المصري أحمد المحمدي، لاعبي هال سيتي، باللعب دون خوف، حتى ينجو الفريق من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى هال، من الوجود في منطقة الخطر معظم فترات الموسم، قبل أن تحدث انتفاضة مع المدرب ماركو سيلفا، الذي تولى المسؤولية في يناير/كانون الثاني، ليتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط، قبل آخر 6 جولات.

واكد المحمدي لوسائل إعلام بريطانية ان هناك ضغط دائم في كرة القدم، بغض النظر عن موقف الفريق في الجدول.

وأضاف ان الضغط مستمر، لكن يجب التحلي بالثقة، وهذا الدور الكبير الذي يفعله المدرب. يجب اللعب بثقة ودون خوف. ستلعب الثقة دورًا كبيرًا في المباريات المقبلة.

وفاز هال، 4 مرات في آخر 5 مباريات بالدوري على ملعبه، لكنه لم يحقق أي انتصار خارج أرضه منذ أغسطس/آب الماضي، ويثق المحمدي أن استمرار تألق الفريق على أرضه سيكون مؤثرًا في صراع البقاء.

واشار لاعب منتخب مصر الى ان مفتاح البقاء هو الفوز بالمباريات على أرضنا.

وأضاف انه يتمنى تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة على أرضنا حتى نهاية الموسم، ونحصد أيضًا النقاط خارج أرضنا.