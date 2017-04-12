القاهرة - أ ش أ

كشف تقرير أصدرته غرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار بعض السلع في شهر مارس ماضي مقارنة بشهر فبراير لعام 2017.

وأوضح التقرير أن أسعار الحبوب والبقول إرتفعت بنسبة 23.54% و الزيوت، والمسلى 8.0%،والبقالة 6.8%، والجبن والالبان والبيض 2.5%،والدواجن 2.4 %، واللحوم الحمراء والاسماك 2.8% والخضر الطازجة 10.26 % ، والفاكهه الطازجة 3.57%، والمنظفات الصناعية 5.9 % والحديد 8.15% ، في حين انخفض سعر الأسمنت 5.5 %.

وبلغ إجمالي انتاج الطماطم إرتفع خلال عام 2014-2015 بكمية تصل الى 8372 الف طن باجمالى مساحات مزروعة 501 الف فدان، وبلغت انتاجية الفدان 16.7 طن وبلغ اجمالى انتاج الكوسة نحو 375 الف طن باجمالى مساحة مزروعة تصل إلى 50 الف فدان، وكانت انتاجية الفدان 7.6 طن، وجاء اجمالى انتاج البطاطس ليحقق 4955 الف طن باجمالى مساحات مستزرعة 437 الف فدان.

وأكد التقرير إن الموالح من المحاصيل الزراعية التصديرية المهمة في مصر حيث تحتل المرتبة الأولي في انتاج وصادرات محاصيل الفاكهة وتنبع اهمية تصدير الموالح لتحقيق استفادة من عائدها فى سد الفجوة الموجودة فى الميزان التجارى المصرى.

ولفت التقرير الي الاسمدة التى تعد من العناصر الهامة وتؤدى الى زيادة خصوبة التربة وبالتالى تؤدى الى زيادة معدلات انتاج المحاصيل الزراعية ,مشيرا الى تطور الانتاج المحلى من الاسمدة بأنواعها حيث شهدت الأسمدة الازوتية انخفاضا خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016.