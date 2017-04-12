الإسكندرية -أ ش أ

تفتتح مكتبة الإسكندرية غدا الخميس معرضا بعنوان “مختارات من المقتنيات الفنية لمكتبة الإسكندرية”, وذلك بقاعتي المعارض الشرقية

والغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة ويضم المعرض هذا العام ما يقرب من 200 قطعة فنية من مقتنيات المكتبة الفنية من مجالات فنية مختلفة في النحت, التصوير, الطباعة, التصوير الفوتوغرافي.

وقال جمال حسني مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية -في تصريح اليوم الأربعاء- إن معرض “مختارات من المقتنيات الفنية لمكتبة الإسكندرية” الذي سيستمر حتى السادس من مايو القادم, يأتي في إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بالعيد الخامس عشر لافتتاحها وبداية نشاطاتها المتعددة في مجال الفنون التشكيلة والبصرية والتي تعددت وتنوعت على مدى هذه السنين بشكل كبير من معارض ومشروعات فنية وورش عمل لمختلف أنواع الفنون الحديثة والمعاصرة.

وأضاف أنه تم إهداء هذه الأعمال للمكتبة على مدار ال 15 عاما الماضية منذ افتتاح المكتبة من فنانين مصريين وأجانب وتم اختيار هذه الأعمال من مقتنيات المكتبة الفنية التي يبلغ عددها ما يزيد عن 4000 قطعة فنية, يظهر الكثير منها في أنحاء المكتبة المختلفة هذا بالإضافة إلى المجموعات الفنية الخاصة التي تضم ما يزيد عن 2000 قطعة فنية موجودة في شكل معارض دائمة في أماكن مخصصة لذلك, وتلك المجموعات تضم ما يزيد على ألفي قطعة فنية موزعة على 12 معرضا فنيا دائما.

وأوضح مدير إدارة المعارض بمكتبة الإسكندرية أن هذه الفعاليات التي أقامتها المكتبة تمت باشتراك مئات الفنانين من مصر والدول العربية والعالم وبتضافر جهود العديد من المؤسسات المحلية والدولية لإيمانهم بدور المكتبة المحوري في صنع وتقديم الثقافة والمعرفة للجمهور والمساهمة بشكل فعال في تقريب وجهات النظر بين الشعوب خاصة عن طريق الفنون مشيرا إلى أن هذا الإيمان بقيمة رسالة المكتبة هو ما حدا هؤلاء الفنانين فرادى ومجتمعين بشكل شخصي أو عن طريق مؤسسات إلى الاهتمام بإهداء أعمالهم الفنية القيمة لتبقى ضمن مقتنيات المكتبة الفنية الدائمة وذلك سواء عن طريق الإهداء المباشر أو من خلال الاشتراك في مشروعات المكتبة الفنية.