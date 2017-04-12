القاهرة -أ ش أ

نفت وزارة الداخلية , في بيان لها , ما تردد عن وقوع انفجار صباح اليوم الأربعاء بمدينة السادس من أكتوبر.

واوضحت الوزارة , في بيانها , إن عددا من المواقع الإخبارية دأبت فى الآونة الأخيرة على بث أخبار تروج للشائعات وتردد وجود بلاغات حول حدوث تداعيات أمنية بنطاق بعض المواقع الاستراتيجية والمنشآت الهامة..مشيرة الى قيام مواقع (البوابة نيوز- الوفد – المصريون – المصرى اليوم) ببث بعض الأخبار فى دائرة الترديدات التي تسهم في إثارة البلبلة لدى قطاعات الرأى العام تمثلت في سماع دوى انفجار بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكدت على أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لم تتلق أي بلاغات في هذا الشأن كما قامت قوات الحماية المدنية بتمشيط المنطقة المشار إليها , ولم يتم العثور على أي دلالات تشير إلى وقوع انفجار.

وحول ما تردد عن العثور على جسم يشتبه فى كونه عبوة متفجرة بمحيط جامعة طنطا بمحافظة الغربية ; حيث تبين من الفحص سلبية البلاغ وعدم احتواء الجسم على أية مواد متفجرة.

وأهاب مسئول مركز الإعلام الأمنى بوسائل الإعلام تحرى الدقة حال نشر الأخبار وعدم استقائها من غير مصدرها الرسمي لعدم إثارة الرأى العام حيث ستضطر الجهات الأمنية للجوء إلى الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الترديدات.

وعلى صعيد متصل .. أكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أن جميع المنشآت والأستديوهات بالمدينة آمنة تماما وأن حركة العمل داخل المدينة وجميع الأستديوهات والفضائيات العاملة ومناطق التصوير المفتوحة بها تسير بصورة طبيعية.

وطالب هيكل فى بيان له اليوم – جميع وسائل الإعلام وخاصة المواقع الالكترونية بتحري الدقة في كل ما ينشر عن المدينة واللجوء إلى المصادر الرسمية بها في الحصول علي المعلومات وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكان مصدر مسئول بمدينة الإنتاج الإعلامي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه لا صحة لما تردد عن سماع دوي انفجار بمحيط المدينة , مؤكدا على انتظام سير العمل بصورة طبيعية داخل الاستديوهات ومناطق التصوير المفتوحة.

وقال المصدر المسئول , في تصريح له , إن مدينة الإنتاج الإعلامي ليست معنية بما نشرته وسائل إعلامية بشأن هذا الخبر ولكنه يتبع للأجهزة الأمنية للكشف عن ملابساته .. مشيرا إلى منظومة العمل منتظمة وفقا لما هو محدد.