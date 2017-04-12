القاهرة - أ ش أ

عقدت هيئة الخدمات الحكومية جلسة مزايدة علنية اليوم الأربعاء على 120 سيارة تحت حيازة جمارك مطار القاهرة الدولى.

وأوضح أسامة سامى مدير جمرك السيارات بمطار القاهرة ان السيارات المطروحة فى جلسة المزاد تشمل سيارات متنازل عنها من قبل أصحابها لصالح مصلحة الجمارك لصعوبة إعادتها لمصادرها بالخارج مرة أخرى، وأخرى متنازل عنها من الهيئات والسفارات والشركات العاملة فى مصر أو سيارات

مهملة، إضافة إلى سيارات أخرى محل قضايا جمركية ويتم الموافقة على إدراجها المزاد بقرار من النائب العام طبقا لأحكام قانون الجمارك حرصا على المال العام تجنبا لتلف تلك السيارات مع مرور الوقت.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تتولى عملية البيع ومسئولية تصنيف السيارات وعقد جلسة المزاد، لافتا إلى أن الهيئة قد طرحت كراسة الشروط والمواصفات للراغبين فى حضور جلسة المزاد مع إمكانية المعاينة الفورية بعد دفع مبلغ تأمين 10 آلاف جنيه بخزينة الجمرك والتى تعد شرطا للالتحاق بالجلسة.

وتحول حصيلة بيع تلك السيارات يحول إلى خزينة الدولة عدا السيارات محل القضايا فإنه يتم تعليق إيراد بيعها لحين الفصل فى القضية الخاصة بكل منها.