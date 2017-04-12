موسكو -أ ش أ

أفادت مصادر ميدانية يمنية بمقتل وإصابة ما يربو عن 118 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في غارات جوية للتحالف العربي شرق مديرية

ذباب بتعز، ومحيط معسكر خالد بن الوليد شرق مدينة المخا.

وقالت المصادر اليوم الأربعاء إن أكثر من 80 قتيلا وجريحا سقطوا، بينهم قائد عمليات الاقتحام عزي عبدالله بكوش حمزة الملقب بأبي حداد ، حيث قتل مع عدد من مرافقيه شرق مديرية ذباب بغارة من طائرات التحالف، كما قتل وجرح أكثر من 38 عنصرا آخرين من الميليشيات في محيط معسكر خالد بن الوليد حسبما نقلت قناة “العربية الحدث” الإخبارية .

من جانبه، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الجيش الوطني فرض طوقا كاملا على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي شرق مدينة المخا، بعد أن سيطر على المرتفعات الغربية والتلال المحيطة بالمعسكر، وخطوط الإمداد الرابطة بين المعسكر ومنطقة موزع جنوبا.

واعلن المتحدث باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي إن القوات الشرعية حققت مكاسب ميدانية كبيرة شرق المخا، وتحديدا في مناطق “المفرق وموزع والوازعية” بإسناد جوي وبحري من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.