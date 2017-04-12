القاهرة-أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تماثل 9 مصابين للشفاء وخروجهم من مستشفيات الإسكندرية وطنطا بعد تحسن حالتهم الصحية, وذلك بعد إصابتهم جراء الحادثين الإرهابيين اللذان وقعا مؤخرا بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا بالغربية .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن المصابين الذين يخضعون للعلاج حتى الان بالمستشفيات 47 مصابا, وذلك بعد خروج 4 حالات من مستشفيات الغربية و5 حالات من الاسكندرية.

وأشار إلى أنه تم تحويل 15 مصابا من مستشفيات الغربية الى مستشفيات الجلاء العسكرى (4 حالات), والحلمية العسكرى (حالتان), ووادى النيل (حالة واحدة), والمعادى العسكرى (6 حالات), ومستشفى الوطنى للعيون (حالتان), وذلك بمشاركة سيارات إسعاف مجهزة فيما يتبقى 6 من المصابين بالغربية منهم 4 حالات بمستشفى الجامعة , وحالتين بمستشفى الامريكين , وحالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج اللازم.

وأضاف المتحدث أنه مازال 14 مصابا بمستشفيات محافظة الاسكندرية منهم 6 حالات بالجامعة, و5 حالات بمستشفى مصطفى كامل العسكرى, و3 حالات بمستشفى الشرطة, وجميعهم يخضعون للعلاج والرعاية اللازمة, مشيرا إلى وجود 10 حالات بمستشفى معهد ناصر, حالة واحدة منهم في الرعاية المركزة وباقي الحالات حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم, بالإضافة إلى حالتين بوحدة الحروق بمستشفى المنيرة العام حالتهما مستقرة.