برلين -أ ش أ

وصفت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الهجوم ضد فريق “دورتموند” لكرة القدم بـ “المروع والمقزز”.

واوضح الناطق باسم المستشارة شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء صدمت المستشارة بنبأ الهجوم المروع ضد حافلة فريق بوروسيا دورتموند”، مضيفا أن المحققين سيبذلون كل الجهود لإيجاد المنفذين وإحالتهم إلى القضاء حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

يشار إلى أن نادي “بوروسيا دورتموند” الألماني أعلن – أمس – إرجاء مباراة فريقه ضد “موناكو” الفرنسي برسم دوري أبطال أوروبا، إثر تفجير استهدف حافلة تقل أعضاء الفريق. وتعرض لاعب في فريق “بوروسيا دورتموند” لجروح جراء الانفجار.

وصرح المتحدث باسم الشرطة جونار فورتمان إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت عندما تحركت الحافلة من الفندق إلى الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن نوافذ الحافلة تحطمت وأصيب شخص بداخلها بجروح.