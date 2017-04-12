القاهرة -أ ش أ

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن ما حدث في محافظتي الغربية والإسكندرية من أعمال إرهابية شيء غير إنساني وجريمة لن تزيد مصر سوى قوة للقضاء التام على ظاهرة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وقال شكري – خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال, وحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي, والشؤون الأفريقية والعلاقات الخارجية – “إن مصر لها رؤية واضحة منذ 3 سنوات وتعمل على تطبيقها, والأوضاع التي تعرضت لها مصر تجعلها أفضل من يتحدث عن هذه الظاهرة, بعد ما قدمته من تضحيات لمواطنين أبرياء ومسؤولين, وأن هذه التضحيات في مواجهة الإرهاب تجعل مصر أكثر مصداقية في تناول هذه القضية”.

وأضاف أن تعاون المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة أصبح ضرورة كبيرة, خاصة وأن المواجهة الكاملة تحقق العدالة النافذة, لافتا إلي أن جميع التنظيمات التي تعمق ظاهرة الإرهاب منشقة عن جماعة (الإخوان) وتستقي أفكارها من فكر هذه الجماعة.

وانتقد شكري الصمت الدولي تجاه الدعم المهول, الذي تتلقاه هذه المنظمات الإرهابية من دعم أسلحة وأموال وسيارات, متسائلا “هل القوة الاستخباراتية في العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية”.

كما لفت إلى أنه لا يعقل أن تكون التنظيمات الإرهابية غير مدعومة من خلال شبكة من الدول, وفي نفس الوقت تقوم هذه الدول باستخدامها ?غراض سياسية في المنطقة, قائلا “سؤال للمجتمع الدولي حول كم الأسلحة والسيارات المنتسبة لشركات بعينها في مواقع القتال”.

وشدد شكري على أن مصر تسعى جاهدة لإمداد مجلس الأمن بحميع المعلومات, التي تخص ظاهرة الإرهاب, حتى يمكن تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته, مشيرا إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديدهم, خاصة وأن مصر ترأس لجنة الإرهاب بمجلس الأمن.

وطالب الدول الكبرى بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد, مؤكدا علي أن مصر ستظل تعمل لحين توافق أعضاء المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر قدرة علي التعامل الفعال مع هذه المنظمات الإرهابية.