اخبارمصر- حموده كامل

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع مسؤلي شركة سيمنس وهي لشركة المنفذة لمشروع كهربة إشارات خط بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد بالاضافة الى خط الزقازيق / أبوكبير وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في هذه المشروع الهام

و استعرض الوزير الموقف الحالي للمشروع حيث طالب الوزير بموافاته بجدول زمني خاص بتنفيذ المشروع وتقرير دوري عن التقدم في معدلات التنفيذ مشيرا الى أهمية هذا المشروع في زيادة عوامل الامان والسلامة على الخطوط .

و صرح بأن مشروع كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية تنفذه ثلاث شركات عالمية هي «تاليس» التي تنفذه على خط «القاهرة –الإسكندرية» بطول 208 كم، ، وسيمنس التي تنفذه على خط «بنها-بورسعيد» بطول 214 كم ، وألستوم التي تنفذه على خط «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم

كما اجتمع وزير النقل مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات. لمتابعة موقف تطوير مزلقانات في بداية الاجتماع أبدى الوزير استياؤه من التأخر الشديد في تطوير المزلقانات حيث لم يتم انجاز التطوير الشامل الا لعدد 200 مزلقان فقط على الرغم بدء العمل بالمشروع منذ عام 2008 .

وأكد على ضرورة قيام اللجنة الخاصة بتسيير المشروع والتي تضم ممثلي الوزارة وهيئة السكك الحديدية والجهات المعنية (الكهرباء- الري- الاوقاف- التنتمية المحلية ) بحل كافة المعوقات لسرعة الانجاز في هذا المشروع الهام

وطالب الوزير الشركات المنفذة باعداد برامج زمنية معدلة ومضغوطة لسرعة الانجاز و العمل على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنه سيرسل لجان للمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وانه سيتم عقد اجتماع كل اسبوعين برئاسة وزير النقل لمتابعة معدلات التنفيذ المزلقانات