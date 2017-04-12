أخبار مصر - ياسمين سنبل

اوضح ايهاب واصف عضو شعبة الذهب ارتفعت اسعار الذهب ان اسعار الذهب ارتفعت اليوم الاربعاء بسبب التوترات السياسية في الشرق الاوسط وكوريا الجنوبية.

وأفاد واصف بان “عيار ١٨” سجل 547.70 جنيه، وسجل “عيار ٢١” نحو 639 جنيها، وبلغ “عيار ٢٤” نحو730.25 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5112جنيها.

واضاف ايهاب واصف ان من بين اسباب ارتفاع المعدن الاصفر النفيس الصراع بين قوتين عظمتين هما امريكا وكوريا الجنوبية، بالاضافة الى تثبيت اوبك لانتاج النفط لتجنب هبوط الاسعار.