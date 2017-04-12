مدريد - د ب أ

سيطرت حالة من خيبة الأمل على جماهير برشلونة، بعد الهزيمة أمام يوفنتوس، حيث غلبت مشاعر الإحباط على مشاعر الأمل، في أن يحقق الفريق عودة هائلة أخرى، ويكمل مشواره بدوري الأبطال.

وخسر برشلونة، أمام مضيفه يوفنتوس (0-3) مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح أمام مهمة صعبة، في لقاء الإياب على ملعب “كامب نو”.

ورغم أن الكامب نو، شهد عودة تاريخية لبرشلونة، عندما تغلب على باريس سان جيرمان (6-1) إيابًا، بعد أن خسر أمامه (0-4) ذهابا في ثمن النهائي، إلا أن الجماهير، لا تتوقع تكرار السيناريو.

ونشرت صحيفة “دياريو سبورت” في صفحتها الرئيسية، صورة إنريكي، حيث يظهر المدرب وهو يمد ذراعيه في وضع يظهره عاجزًا عن إيجاد الحل لتصحيح مسار الفريق.

وبات برشلونة، بحاجة للفوز (4-0) إيابًا، أمام يوفنتوس من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، وهو ما يبدو مهمة صعبة للغاية خاصة وأن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين حتى الآن، خلال مشواره بالبطولة.

ونشرت صحيفة “الباييس” عنوانًا ذكرت فيه ان برشلونة منتهية صلاحيته أمام يوفنتوس متجدد.

وساد اعتقاد، أن مجموعة العروض المتواضعة التي قدمها برشلونة خارج أرضه هذا الموسم، تعد مؤشرًا لمشكلات أكثر عمقًا بالنادي الكتالوني.

وخسر برشلونة، أمام مضيفه مالاجا (0-2) مساء السبت في الدوري الإسباني، كما خسر أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا (1-2) في مارس الماضي إلى جانب هزيمته على ملعب باريس سان جيرمان.

وفي المباريات الكبيرة التي خاضها برشلونة خارج ملعب “كامب نو” هذا الموسم، أمام مانشستر سيتي، وسان جيرمان، ويوفنتوس، اهتزت شباك الفريق الكتالوني، بـ10 أهداف، ولم يسجل سوى هدف واحد.

ورغم العودة التاريخية لبرشلونة، بالفوز على سان جيرمان (6-1) بإياب ثمن النهائي، بدا إنريكي أقل تفاؤلاً إزاء إمكانية تكرار مثل هذه العودة، خلال حديثه للتليفزيون الكتالوني.

واكد إنريكي حول مدى ثقتة في إمكانية العودة من خلال مباراة الإياب، انه من الصعب بالنسبة له التوقع ، وتحدث عن شعور بالحزن والعجز.

وأضاف ان لديه شعور فظيع كمدرب. من الصعب وصفه. يبدو الأمر وكأنه كابوس.

وتابع إنريكي انه إذا استعدنا أفضل مستوياتنا، فيمكن لبرشلونة تسجيل 4 أهداف في شباك أي منافس، ولم يبد ثقة كبيرة في استعادة الفريق، أفضل مستوياته خلال الأسبوع المتبقي على لقاء الإياب.

المثير للدهشة، أن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، الذي سجل هدفين للفريق خلال مباراة أمس، بدا أكثر اقتناعًا من إنريكي بفرص برشلونة في العودة، وقلب الموازين من خلال مباراة الإياب.

واكد ديبالا: انه لا يزال يتبقى 90 دقيقة. لن تكون الأمور سهلة بالنسبة ليوفنتوس في الكامب نو. مباراة سان جيرمان تشكل إنذارًا بالنسبة لفريقنا . نحن نعرف برشلونة ونعرف كيف يلعب. سيكون يوفنتوس بحاجة للظهور بأفضل مستوياته .

واعتبر البعض أن مباراة أمس، شهدت تفوقًا لديبالا على مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، للمرة الأولى في مسيرته، لتنطلق التوقعات بأن ديبالا، سيكون خليفة ميسي مستقبلاً.

وتحلى ديبالا نفسه بالتواضع، حيث صرح قائلاً انه يحاول فقط الاستمتاع باللحظة. و. أنه سعيد في يوفنتوس، وتجديد العقد مع النادي قريب للغاية.