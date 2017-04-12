القاهرة - أ ش أ

كشف محمود البسيونى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن القطاع يستحوذ علي نسبة 11% من الناتج الصناعي، موضحا أنها ليست نسبة قليلة إذا ما قورنت بغيرها من الدول مثل قطاع الصناعات الغذائية فى تركيا، والذي تبلغ نسبته 14%.

وأضاف البسيونى اليوم الأربعاء ان المنشأت الغذائية التابعة للقطاع الرسمي تحتل 56% من الصناعة، وتساهم فى تشغيل 25% من العمالة الموجودة فى القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن نسبة التصدير تبلغ ربع فى المئة فقط, وتعتبر هذه نسبة ضئيلة”.

ونوه بأن الغرفة تسعي إلى زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة التى تولى اهتماما خاصا بالمنتجات محلية الصنع, والتى لا تقل كفاءة أو جودة عن نظيرتها المستوردة، وذلك من خلال العديد من المبادرات، مضيفا أن الغرفة تسعى أيضا إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية لتأهيلها للمنافسة العالمية.